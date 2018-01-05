Международные резервы Украины за год выросли на 21% - НБУ

"Международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18 808,45 млн долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов США, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долларов США при проведении валютных интервенций", - говорится в сообщении.

Отмечено, что таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 превысил прогноз НБУ, несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%.

Изменение уровня международных резервов в течение декабря была, в свою очередь, обусловлена ​​поступлениями в пользу Правительства в сумме 588,8 млн долларов США, а также выплатами по внешнему долгу.

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В частности, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долларов США, из которых 403,1 млн долл. США составляли обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа. Также в пользу Международного валютного фонда было осуществлены платежи в сумме 161,8 млн долларов США в эквиваленте.

В дополнение, для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, Национальный банк в декабре продал на межбанковском валютном рынке 232,5 млн долларов США, из которых 85,0 млн долларов США - по интервенциями в форме запроса относительно наилучшего курса.

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В то же время, Национальный банк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн долларов США за интервенциями в форме запроса относительно наилучшего курса. Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенций в декабре составлял 182,5 млн долларов США.

По состоянию на 1 января 2018 объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.