Міжнародні резерви у листопаді скоротилися на менше ніж 5 млн доларів

"Станом на 1 грудня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду", - вказали у НБУ.

Як зазначається, загалом динаміку резервів упродовж листопада визначали такі чинники:



по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 345,5 млн дол. США (в еквіваленті) – від розміщення ОВДП. Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в інвалюті становив 319,6 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 245,9 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в інвалюті, 72,5 млн дол. США – на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в інвалюті.



по-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію внаслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому числі через активізацію імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Нацбанк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 млн дол. США. Водночас в окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, Нацбанк придбав 41,0 млн дол. США. Останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями.



по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 77,9 млн дол. США (в еквіваленті).



Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, вказали у регуляторі.

Нагадаємо, міжнародні резерви України становили 26,1 млрд дол. США за підсумками жовтня, скоротившись за місяць на 1,5%.