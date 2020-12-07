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Міжнародні резерви у листопаді скоротилися на менше ніж 5 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міжнародні резерви України становили 26,1 млрд дол. США (в еквіваленті) за підсумками листопада, зменшившись за місяць на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті), майже не змінившись за місяць. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

"Станом на 1 грудня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 135,7 млн дол. США (в еквіваленті). У листопаді вони зменшилися на 4,7 млн дол. США (в еквіваленті) внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави та операцій Національного банку для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду", - вказали у НБУ.

Як зазначається, загалом динаміку резервів упродовж листопада визначали такі чинники:

  • по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 345,5 млн дол. США (в еквіваленті) – від розміщення ОВДП. Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в інвалюті становив 319,6 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 245,9 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в інвалюті, 72,5 млн дол. США – на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в інвалюті.
  • по-друге, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. На початку листопада попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію внаслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому числі через активізацію імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Нацбанк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 млн дол. США. Водночас в окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, Нацбанк придбав 41,0 млн дол. США. Останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями.
  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 77,9 млн дол. США (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку, вказали у регуляторі.

Нагадаємо, міжнародні резерви України становили 26,1 млрд дол. США за підсумками жовтня, скоротившись за місяць на 1,5%.

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