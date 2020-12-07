Международные резервы в ноябре сократились на менее 5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долл. США (в эквиваленте) по итогам ноября, уменьшившись за месяц на 4,7 млн долл. США (в эквиваленте), почти не изменившись за месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
"По состоянию на 1 декабря 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 135,7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на 4,7 млн долл. США (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, что были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства", - указали в НБУ.
Как отмечается, в общем динамику резервов в течение ноября определяли следующие факторы:
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- во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 355,5 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 345,5 млн долл. США (в эквиваленте) - от размещения ОВГЗ. В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в инвалюте составил 319,6 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 245,9 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в инвалюте, 72,5 млн долл. США - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в инвалюте.
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- во-вторых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие продолжения оживления деловой активности, в том числе через активизацию импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Нацбанк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 87 млн долл. США. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Нацбанк приобрел 41,0 млн долл. США. Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.
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- в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 77,9 млн долл. США (в эквиваленте).
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Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, указали в регуляторе.
Напомним, международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долл. США по итогам октября, сократившись за месяц на 1,5%.