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Міжнародна компанія МХП підписала “Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок”

Київ • УНН

 • 236 перегляди

МХП підписала документ, що сприяє реінтеграції ветеранів через зайнятість, підтримку підприємництва та створення інклюзивного середовища.

Міжнародна компанія МХП підписала “Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок”

11 червня у межах Форуму розвитку громад "ЧАС ДІЯТИ.UA", присвяченого 10-річчю Благодійного фонду "МХП-Громаді" МХП долучилась до "Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок". Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок розроблено Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з Forbes Ukraine. Головний державний партнер Принципів - Мінветеранів.

Документ закріплює наміри сторін впроваджувати та популяризувати "Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок" — підхід, що сприяє реінтеграції захисників і захисниць через зайнятість, підтримку ветеранського підприємництва та створення інклюзивного і безбар’єрного середовища в бізнес-середовищі.

Документ підписали міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП Юрій Мельник. Вони підкреслили важливість активної участі бізнесу у формуванні системної підтримки ветеранів.

"Ми маємо змінюватися — не очікуючи змін від ветеранів і ветеранок, а змінюючи власні підходи, робоче середовище, бізнес-моделі. І саме тому важливо, що формується спільнота компаній, які вже приєдналися до Принципів і показують приклад відповідального ставлення. Коли компанія створює можливості для працевлаштування, розвитку, повноцінної участі у цивільному житті, вона визнає досвід Захисників і Захисниць, виявляє повагу й вдячність діями", — зазначила  Міністерка Наталія Калмикова.

Юрій Мельник зазначив, що компанія МХП ще з весни 2022 року однією з перших почала підтримувати захисників та їхні родини. У межах цієї діяльності була запущена масштабна програма "МХП Поруч", яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку військових, ветеранів, їхніх родин і тих, хто чекає близьких з фронту.

"Понад 3600 працівників компанії з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Понад 800 ветеранів вже повернулися. Програма дає можливість отримати юридичну і психологічну підтримку, лікування та реабілітацію, а також сприяє соціальній адаптації та професійній реінтеграції", — зазначив Юрій Мельник.

Підписання стало важливим етапом у розвитку партнерських ініціатив, що зміцнюють громади та розкривають потенціал ветеранів як рушійної сили позитивних змін.

Друга дискусійна панель форуму була присвячена темі підтримки ветеранів і соціальної політики з боку держави та бізнесу. Участь у ній взяли ключові спікери, які безпосередньо працюють над розвитком ветеранських програм та підтримкою військових в Україні, зокрема Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та заступниця Міністра у справах ветеранів України Юлія Кіріллова. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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