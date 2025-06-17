Международная компания МХП подписала “Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранам”

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 33248 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 87535 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 89850 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 132339 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 142259 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 121439 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 105208 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 177764 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83108 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80482 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
79%
749мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 68877 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 59690 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов06:45 • 109232 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 38901 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 24089 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 230994 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 255122 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 279837 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 351288 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 404638 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 72541 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 87891 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 150291 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 173486 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117569 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Международная компания МХП подписала “Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранам”

Киев • УНН

 • 236 просмотра

МХП подписала документ, способствующий реинтеграции ветеранов через занятость, поддержку предпринимательства и создание инклюзивной среды.

Международная компания МХП подписала “Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранам”

11 июня в рамках Форума развития громад "ЧАС ДІЯТИ.UA", посвященного 10-летию Благотворительного фонда "МХП-Громаді" МХП присоединилась к "Принципам бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам". Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам разработаны Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub, в коллаборации с Forbes Ukraine. Главный государственный партнер Принципов - Минветеранов.

Документ закрепляет намерения сторон внедрять и популяризировать "Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам" — подход, способствующий реинтеграции защитников и защитниц через занятость, поддержку ветеранского предпринимательства и создание инклюзивной и безбарьерной среды в бизнес-среде.

Документ подписали министерша по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП Юрий Мельник. Они подчеркнули важность активного участия бизнеса в формировании системной поддержки ветеранов.

"Мы должны меняться — не ожидая изменений от ветеранов и ветеранок, а меняя собственные подходы, рабочую среду, бизнес-модели. И именно поэтому важно, что формируется сообщество компаний, которые уже присоединились к Принципам и показывают пример ответственного отношения. Когда компания создает возможности для трудоустройства, развития, полноценного участия в гражданской жизни, она признает опыт Защитников и Защитниц, проявляет уважение и благодарность действиями", — отметила  Министерша Наталья Калмыкова.

Юрий Мельник отметил, что компания МХП еще с весны 2022 года одной из первых начала поддерживать защитников и их семьи. В рамках этой деятельности была запущена масштабная программа "МХП Поруч", которая предусматривает индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта.

"Более 3600 работников компании с начала полномасштабного вторжения стали на защиту Украины. Более 800 ветеранов уже вернулись. Программа дает возможность получить юридическую и психологическую поддержку, лечение и реабилитацию, а также способствует социальной адаптации и профессиональной реинтеграции", — отметил Юрий Мельник.

Подписание стало важным этапом в развитии партнерских инициатив, укрепляющих громады и раскрывающих потенциал ветеранов как движущей силы позитивных изменений.

Вторая дискуссионная панель форума была посвящена теме поддержки ветеранов и социальной политики со стороны государства и бизнеса. Участие в ней приняли ключевые спикеры, которые непосредственно работают над развитием ветеранских программ и поддержкой военных в Украине, в частности Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и заместитель Министра по делам ветеранов Украины Юлия Кириллова. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Матвей Бидный
Форбс
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9