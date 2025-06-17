Международная компания МХП подписала “Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранам”

11 июня в рамках Форума развития громад "ЧАС ДІЯТИ.UA", посвященного 10-летию Благотворительного фонда "МХП-Громаді" МХП присоединилась к "Принципам бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам". Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам разработаны Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub, в коллаборации с Forbes Ukraine. Главный государственный партнер Принципов - Минветеранов.

Документ закрепляет намерения сторон внедрять и популяризировать "Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам" — подход, способствующий реинтеграции защитников и защитниц через занятость, поддержку ветеранского предпринимательства и создание инклюзивной и безбарьерной среды в бизнес-среде.

Документ подписали министерша по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП Юрий Мельник. Они подчеркнули важность активного участия бизнеса в формировании системной поддержки ветеранов.

"Мы должны меняться — не ожидая изменений от ветеранов и ветеранок, а меняя собственные подходы, рабочую среду, бизнес-модели. И именно поэтому важно, что формируется сообщество компаний, которые уже присоединились к Принципам и показывают пример ответственного отношения. Когда компания создает возможности для трудоустройства, развития, полноценного участия в гражданской жизни, она признает опыт Защитников и Защитниц, проявляет уважение и благодарность действиями", — отметила Министерша Наталья Калмыкова.

Юрий Мельник отметил, что компания МХП еще с весны 2022 года одной из первых начала поддерживать защитников и их семьи. В рамках этой деятельности была запущена масштабная программа "МХП Поруч", которая предусматривает индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта.

"Более 3600 работников компании с начала полномасштабного вторжения стали на защиту Украины. Более 800 ветеранов уже вернулись. Программа дает возможность получить юридическую и психологическую поддержку, лечение и реабилитацию, а также способствует социальной адаптации и профессиональной реинтеграции", — отметил Юрий Мельник.

Подписание стало важным этапом в развитии партнерских инициатив, укрепляющих громады и раскрывающих потенциал ветеранов как движущей силы позитивных изменений.

Вторая дискуссионная панель форума была посвящена теме поддержки ветеранов и социальной политики со стороны государства и бизнеса. Участие в ней приняли ключевые спикеры, которые непосредственно работают над развитием ветеранских программ и поддержкой военных в Украине, в частности Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и заместитель Министра по делам ветеранов Украины Юлия Кириллова.