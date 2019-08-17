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Міжнародна федерація важкої атлетики звинувачує в допінгу ще 7 російських спортсменів

Міжнародна федерація важкої атлетики звинувачує в допінгу ще 7 російських спортсменів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міжнародна федерація важкої атлетики звинувачує в допінгу ще сімох російських спортсменів. Їм тимчасово заборонили брати участь у змаганнях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Мова йде про Дмитра Лапікова, Чингіза Могушкова, Адама Малігова, Магомеда Абуєва, Максима Шейка, Надію Євстюхіну та Юлію Коновалову. П’ятеро з них — медалісти чемпіонатів світу та Європи.

Раніше Лапікова та Євстюхіну позбавили медалей літньої Олімпіади 2008 року після того, як в їхніх аналізах знайшли допінг.

Нагадаємо, 13 серпня Міжнародна федерація важкої атлетики заборонила брати участь у змаганнях п’ятьом іншим спортсменам, заявляючи про “переконливі докази” порушень антидопінгових правил.

Це перший випадок відсторонення спортсменів, заснований на даних московської лабораторії. Вони передані Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA).

Передача даних із Московської лабораторії була умовою повернення прав Російському антидопінговому агентству — РУСАДА.

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WADA позбавило РУСАДА статусу відповідності з міжнародними антидопінговими нормами в 2015 році. Це сталося після публікації доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена про допінг у російському спорті.

Всесвітнє антидопінгове агентство 20 вересня 2018 року умовно повернуло акредитацію російському агентству, РУСАДА.

Росія визнала провал антидопінгової системи в країні, але заперечує участь держави і спецслужб у підміні проб спортсменів.

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