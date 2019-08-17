Международная федерация тяжелой атлетики обвиняет в допинге еще 7 российских спортсменов

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 9486 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 49976 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120160 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130797 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121746 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125657 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128387 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150979 просмотра

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Международная федерация тяжелой атлетики обвиняет в допинге еще 7 российских спортсменов

Международная федерация тяжелой атлетики обвиняет в допинге еще 7 российских спортсменов

Киев  •  УНН

 • 14511 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Международная федерация тяжелой атлетики обвиняет в допинге еще семерых российских спортсменов. Им временно запретили участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о Дмитрии Лапикове, Чингизе Могушков, Адаме Малигове, Магомеде Абуеве, Максиме Шейко, Надежде Евстюхине и Юлии Коноваловой. Пятеро из них - медалисты чемпионатов мира и Европы.

Ранее Лапикову и Евстюхину лишили медалей летней Олимпиады 2008 года после того, как в их анализах нашли допинг.

Напомним, 13 августа Международная федерация тяжелой атлетики запретила участвовать в соревнованиях пяти другим спортсменам, заявляя о "убедительные доказательства" нарушений антидопинговых правил.

Это первый случай отстранения спортсменов, основанный на данных московской лаборатории. Они переданы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Передача данных с Московской лаборатории была условием возвращения прав Российском антидопинговое агентство - РУСАДА.

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WADA лишило РУСАДА статуса соответствии с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинг в российском спорте.

Всемирное антидопинговое агентство 20 сентября 2018 условно вернуло аккредитацию российскому агентству, РУСАДА.

Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.

Украинские Национальные Новости

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