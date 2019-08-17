Международная федерация тяжелой атлетики обвиняет в допинге еще 7 российских спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Международная федерация тяжелой атлетики обвиняет в допинге еще семерых российских спортсменов. Им временно запретили участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Речь идет о Дмитрии Лапикове, Чингизе Могушков, Адаме Малигове, Магомеде Абуеве, Максиме Шейко, Надежде Евстюхине и Юлии Коноваловой. Пятеро из них - медалисты чемпионатов мира и Европы.
Ранее Лапикову и Евстюхину лишили медалей летней Олимпиады 2008 года после того, как в их анализах нашли допинг.
Напомним, 13 августа Международная федерация тяжелой атлетики запретила участвовать в соревнованиях пяти другим спортсменам, заявляя о "убедительные доказательства" нарушений антидопинговых правил.
Это первый случай отстранения спортсменов, основанный на данных московской лаборатории. Они переданы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Передача данных с Московской лаборатории была условием возвращения прав Российском антидопинговое агентство - РУСАДА.
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WADA лишило РУСАДА статуса соответствии с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинг в российском спорте.
Всемирное антидопинговое агентство 20 сентября 2018 условно вернуло аккредитацию российскому агентству, РУСАДА.
Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.