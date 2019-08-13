Міжнародна федерація важкої атлетики тимчасово відсторонила через допінг 5 спортсменів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила п’ятьох російських штангістів через порушення антидопінгових правил на основі даних, отриманих з московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє прес-служба IWF, пише УНН.
Це перший випадок відсторонення спортсменів, який базується на даних московської лабораторії, переданих для обробки ВАДА (WADA). Імена відсторонених атлетів не розголошуються.
“IWF шкодує про ці додаткові випадки застосування допінгу в нашому спорті, що відбулися декілька років тому. Однак, ми можемо бути задоволені тим, що IWF ще раз продемонструвала рішучість захищати чистий спорт і просувати чистих спортсменів. Ми не вагалися в прийнятті правильних рішень”, — сказав президент IWF Тамаш Аян.
Як повідомляв УНН, у червні глава WADA анонсував понад 100 нових справ проти спортсменів з Росії.