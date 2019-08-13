Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила из-за допинга 5 спортсменов из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба IWF, пишет УНН.
Это первый случай отстранения спортсменов, который основан на данных московской лаборатории, переданных для обработки Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Имена отстраненных атлетов не разглашаются.
“IWF сожалеет об этих дополнительных случаях применения допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Однако, мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала решимость защищать чистый спорт и продвигать чистых спортсменов. Мы не колебались в принятии правильных решений”, — сказал президент IWF Тамаш Аян.
Как сообщал УНН, в июне глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России.