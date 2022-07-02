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Між окупантами побільшало збройних сутичок - Запорізька ОВА

Між окупантами побільшало збройних сутичок - Запорізька ОВА

Київ • УНН

 • 110793 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. На тимчасово окупованій території збільшилася кількість випадків збройних сутичок між ворожими військами, зокрема і через намародерене в українців. Про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА, передає УНН.

Цитата

«За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами. Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване. Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями рф, який переріс у збройну сутичку, у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що на Запорізькому напрямку ситуація контрольована, без суттєвих змін. Противник продовжує ведення позиційної оборони, готує тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони, створює опорні пункти на основних дорожніх напрямках.

Ворог продовжує обстріли по мирних жителях. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Оріхів, Степове, Кам’янське. Надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Нагадаємо

У Запорізькій ОВА повідомили, що на тимчасово окупованих територіях лікувальні заклади переповнені російськими військовослужбовцями через самоскалічення, щоб не воювати проти України.

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