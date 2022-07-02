Между оккупантами стало больше вооруженных столкновений - Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На временно оккупированной территории увеличилось количество случаев вооруженных столкновений между вражескими войсками, в том числе и из-за намародеренного у украинцев. Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА, передает УНН.
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«По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками. Банальной причиной являются их межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими россии, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов», – говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что на Запорожском направлении ситуация контролируемая, без существенных изменений. Противник продолжает ведение позиционной обороны, готовит временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне, создает опорные пункты на основных дорожных направлениях.
Враг продолжает обстрелы по мирным жителям. За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Орехов, Степное, Каменское. Поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
Напомним
В Запорожской ОВА сообщили, что на временно оккупированных территориях лечебные учреждения переполнены российскими военнослужащими из-за самоувечий, чтобы не воевать против Украины.