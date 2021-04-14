Між Чопом та Ужгородом відновлять залізничну колію за європейським зразком

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“Затвердили порядок використання коштів для відновлення колії європейського зразка від Чопу до Ужгороду. Загальний розмір проекту — 5 млн грн. Це дозволить зробити в Ужгороді пересадковий вузол з українських колій на європейські”, — написав Шмигаль.

За його словами, така колія на Закарпатті була демонтована в 1991 році.

“Тому дуже символічно, що на тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення і Україна стане ближчою до Європи в прямому сенсі цього слова”, — зазначив Шмигаль.

Доповнення

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив скаргу ТОВ “Термінал-Захід” та розблокував закупівлю пасажирських вагонів АТ “Укрзалізниці”.



Кабінет Міністрів України затвердив консолідований фінансовий план АТ “Укрзалізниця” на 2021 рік. Він передбачає загальні доходи компанії — 93 млрд грн та значні інвестиції в оновлення рухомого складу та інфраструктури.



За висновками експрес-аналізу, який обговорювався 8 квітня на засіданні Тимчасово слідчої комісії, вантажні перевезення АТ “Укрзалізниці” у першому кварталі 2021 року суттєво впали.