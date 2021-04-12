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АМКУ розблокував закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці"

АМКУ розблокував закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 18572 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) відхилив скаргу ТОВ "Термінал-Захід" та розблокував закупівлю пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниці". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Цитата:

"Колегія з оскарження публічних закупівель Антимонопольного комітету України 8 квітня 2021 року відхилила скаргу, яка блокувала процедуру закупівлі пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниці", оголошену компанією ще 25 лютого цього року. Це важливе рішення, яке відновлює тендерний процес із придбання 100 пасажирських вагонів на виконання відповідної програми Державного бюджету України на 2021 рік. Рішення має бути опублікованим впродовж трьох робочих днів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В Укрзалізниці нагадали, що компанія "Термінал-Захід", у формі ТОВ зі статутним капіталом у 10 тис. грн оскаржила та заблокувала критичну для інфраструктури України процедуру закупівлі. Скаржник назвався "офіційним дистриб'ютором польської PESA Bydgoszcz SA".

"Втім, АТ "Укрзалізниця", яке понад 10 років співпрацює із польським виробником напряму, отримало офіційні підтвердження від партнерів, що скаржник до них відношення не має і їхню продукцію не представляє. Порушено було і встановлений законодавством порядок подачі скарг, а по суті скарги АТ "Укрзалізниця" надано вичерпні пояснення та заперечення", - зазначається в повідомленні.

Зауважується, що наступним етапом закупівлі стане розкриття тендерних пропозицій. В залежності від результатів цього етапу АТ "Укрзалізниця" зможе перейти до наступних кроків із реалізації надважливої програми оновлення пасажирського рухомого складу.

Доповнення

Кабінет Міністрів України затвердив консолідований фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік. Він передбачає загальні доходи компанії – 93 млрд грн та значні інвестиції в оновлення рухомого складу та інфраструктури.

За висновками експрес-аналізу, який обговорювався 8 квітня на засіданні Тимчасово слідчої комісії, вантажні перевезення АТ “Укрзалізниці” у першому кварталі 2021 року суттєво впали.

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