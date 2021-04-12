АМКУ разблокировал закупку пассажирских вагонов для "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил жалобу ООО "Терминал-Запад" и разблокировал закупку пассажирских вагонов АО "Укрзализныци". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
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"Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины 8 апреля 2021 года отклонила жалобу, которая блокировала процедуру закупки пассажирских вагонов АО "Укрзализныци", объявленную компанией еще 25 февраля этого года. Это важное решение, которое восстанавливает тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов на выполнение соответствующей программы Государственного бюджета Украины на 2021 года. Решение должно быть опубликованным в течение трех рабочих дней", - говорится в сообщении.
Детали
В Укрзализныце напомнили, что компания "Терминал-Запад" в форме ООО с уставным капиталом в 10 тыс. грн обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки. Жалобщик назвался "официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA".
"Впрочем, АО "Укрзализныця", которое более 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет. Нарушен был и установленный законодательством порядок подачи жалоб, а по существу жалобы АО "Укрзализныця" предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что следующим этапом закупки станет раскрытие тендерных предложений. В зависимости от результатов этого этапа АО "Укрзализныця" сможет перейти к следующим шагам по реализации сверхважной программы обновления пассажирского подвижного состава.
Дополнение
Кабинет Министров Украины утвердил консолидированный финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год. Он предусматривает общие доходы компании - 93 млрд грн и значительные инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.
По заключению экспресс-анализа , который обсуждался 8 апреля на заседании временной следственной комиссии, грузовые перевозки АО "Укрзализныци" в первом квартале 2021 существенно упали.