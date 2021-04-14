Между Чопом и Ужгородом восстановят железнодорожный путь по европейскому образцу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода. Общий размер проекта — 5 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“Утвердили порядок использования средств для восстановления колеи европейского образца от Чопа до Ужгорода. Общий размер проекта — 5 млн грн. Это позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел из украинских путей на европейские”, — написал Шмыгаль.
По его словам, такая колея на Закарпатье была демонтирована в 1991 году.
“Поэтому очень символично, что на тридцатый год независимости мы начинаем ее восстановление и Украина станет ближе к Европе в прямом смысле этого слова”, — отметил Шмыгаль.
Дополнение
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил жалобу ООО “Терминал-Запад” и разблокировал закупку пассажирских вагонов АО “Укрзализныци”.
Кабинет Министров Украины утвердил консолидированный финансовый план АО “Укрзализныця” на 2021 год. Он предусматривает общие доходы компании — 93 млрд грн и значительные инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.
По заключению экспресс-анализа, который обсуждался 8 апреля на заседании временной следственной комиссии, грузовые перевозки АО “Укрзализныци” в первом квартале 2021 года существенно упали.