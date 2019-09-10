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Міцна гривня стримує зростання цін на бензин, дизпальне дорожчає через мита - експерт

Міцна гривня стримує зростання цін на бензин, дизпальне дорожчає через мита - експерт

Київ • УНН

 • 17147 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Зміцнення курсу гривні дозволяє імпортерам стримувати зростання цін на бензин, який дорожчає на світових ринках, утім, дизельне пальне дорожчає через запровадження загороджувальних мит самим українським урядом. Про це повідомив експерт енергоринку Леонід Косянчук у коментарі кореспонденту УНН.

"На зовнішніх ринках іде поступове підвищення ціни – на 20-25 доларів (на 1 т – ред.), проте гривня наша демонструє твердість. Поки що це стримує", - зазначив Косянчук.

За його словами, гарячий сезон у аграріїв, який традиційно тисне на ціну пального, уже завершується, тому попит не стане тим чинником, який призводитиме до росту цін на пальне в Україні. Утім, ситуація на зовнішніх ринках, як наголосив експерт, залишається непередбачуваною, однак саме від неї залежатиме подальша динаміка цін на бензин в Україні.

При цьому Косянчук нагадав, що через запровадження загороджувальних мит проти окремої компанії при експорті дизельного пального з РФ по трубопроводу оператори змушені були шукати альтернативні джерела поставок. "Укрзалізниця", попри обіцянки, забезпечити логістику не змогла, тож це спричинило зростання цін на дизпальне.

"Сьогодні гуртова ціна на дизельне пальне підвищилась, по бензину все стоїть. Високий курс гривні дещо нівелює ті події, які відбуваються на зовнішніх ринках – те підвищення ціни, яке йде, - 50-60 коп./л. Поки що ця ситуація нам хвилювання не добавляє, а по дизельному пальному є проблеми", - додав експерт.

Нагадаємо, українці закликають Президента України Володимира Зеленського до зменшення вартості бензину до 20 грн за л.

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