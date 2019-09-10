Крепкая гривня сдерживает рост цен на бензин, дизтопливо дорожает из-за пошлин - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Укрепление курса гривни позволяет импортерам сдерживать рост цен на бензин, который дорожает на мировых рынках, впрочем, дизельное топливо дорожает из-за введения заградительных пошлин самым украинским правительством. Об этом сообщил эксперт энергорынка Леонид Косянчук в комментарии корреспонденту УНН.
"На внешних рынках идет постепенное повышение цены - на 20-25 долларов (на 1 т - ред.), однако гривна наша демонстрирует твердость. Пока это сдерживает", - отметил Косянчук.
По его словам, горячий сезон у аграриев, который традиционно давит на цену топлива, уже завершается, поэтому спрос не станет тем фактором, который приведет к росту цен на топливо в Украине. Впрочем, ситуация на внешних рынках, как отметил эксперт, остается непредсказуемой, однако именно от нее будет зависеть дальнейшая динамика цен на бензин в Украине.
При этом Косянчук напомнил, что из-за введения заградительных пошлин против отдельной компании при экспорте дизельного топлива с РФ по трубопроводу операторы вынуждены были искать альтернативные источники поставок. "Укрзализныця", несмотря на обещания, обеспечить логистику не смогла, поэтому это привело к росту цен на дизтопливо.
"Сегодня оптовая цена на дизельное топливо повысилась, по бензину все стоит. Высокий курс гривны несколько нивелирует те события, которые происходят на внешних рынках - то повышение цены, которое идет, - 50-60 коп./л. Пока эта ситуация нам волнения не прибавляет, а по дизельному топливу есть проблемы", - добавил эксперт.
Напомним, украинцы призывают Президента Украины Владимира Зеленского к уменьшению стоимости бензина до 20 грн за л.