Українці закликали Зеленського зменшити вартість бензину до 20 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українці закликають Президента України Володимира Зеленського до зменшення вартості бензину, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави, де і розміщена петиція №22/071570-еп.
"Зменшення вартості бензину до 20 грн за літр основної марки А-92 та А-95", - йдеться в тексті петиції.
Петиція зареєстрована 30 серпня. До кінця збору підписів залишився 91 день.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці запропонували Зеленському заборонити продаж самогону у багатоповерхівках
Додамо, що петиція щодо зменшення вартості бензину уже набрала 51 голос з 25000 необхідних.
Нагадаємо, обсяги дизельного палива, які Україна купує в Росії, за прогнозами у серпні мають зменшитися вдвічі.