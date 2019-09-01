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Українці закликали Зеленського зменшити вартість бензину до 20 гривень

Київ • УНН

 • 27781 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українці закликають Президента України Володимира Зеленського до зменшення вартості бензину, передає УНН із посиланням на сайт Глави держави, де і розміщена петиція №22/071570-еп.

"Зменшення вартості бензину до 20 грн за літр основної марки А-92 та А-95", - йдеться в тексті петиції.

Петиція зареєстрована 30 серпня. До кінця збору підписів залишився 91 день.

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Додамо, що петиція щодо зменшення вартості бензину уже набрала 51 голос з 25000 необхідних.

Нагадаємо, обсяги дизельного палива, які Україна купує в Росії, за прогнозами у серпні мають зменшитися вдвічі.

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