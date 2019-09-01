Українці запропонували Зеленському заборонити продаж самогону у багатоповерхівках
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українці пропонують Президенту України Володимиру Зеленському заборонити продаж самогону у багатоквартирних будинках. Про це передає УНН із посиланням на сайт Президента, де і розміщена петиція №22/071534-еп.
"Заборонити продаж самогону у багатоквартирних будинках", - йдеться в тексті петиції.
Петицію зареєстрували 30 серпня. До завершення збору підписів залишився 91 день.
Додамо, що за два дні петиція про заборону продажу самогону у багатоквартирних будинках зібрала 28 голосів з 25000 необхідних.
Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські знищили майже дві тисячі літрів самогону та понад чотири тисячі – закваски.