Украинцы предложили Зеленскому запретить продажу самогона в многоэтажках

"Запретить продажу самогона в многоквартирных домах", - говорится в тексте петиции.

Петицию зарегистрировали 30 августа. До завершения сбора подписей остался 91 день.

Добавим, что за два дня петиция о запрете продажи самогона в многоквартирных домах собрала 28 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, в Ровенской полицейские уничтожили почти две тысячи литров самогона и более четыре тысячи - закваски.