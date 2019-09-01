Украинцы предложили Зеленскому запретить продажу самогона в многоэтажках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинцы предлагают Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретить продажу самогона в многоквартирных домах. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Президента, где и размещена петиция №22 / 071534-эп.
"Запретить продажу самогона в многоквартирных домах", - говорится в тексте петиции.
Петицию зарегистрировали 30 августа. До завершения сбора подписей остался 91 день.
Добавим, что за два дня петиция о запрете продажи самогона в многоквартирных домах собрала 28 голосов из 25 000 необходимых.
Напомним, в Ровенской полицейские уничтожили почти две тысячи литров самогона и более четыре тысячи - закваски.