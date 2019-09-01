Украинцы призвали Зеленского уменьшить стоимость бензина до 20 гривен

"Уменьшение стоимости бензина до 20 грн за литр основной марки А-92 и А-95", - говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 30 августа. К концу сбора подписей остался 91 день.

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Добавим, что петиция по уменьшению стоимости бензина уже набрала 51 голос из 25000 необходимых.

Напомним, объемы дизельного топлива, которые Украина покупает в России, по прогнозам в августе должны уменьшиться вдвое.