Митрополію УГКЦ в США очолить владика Борис Ґудзяк

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У понеділок, 18 лютого 2019 р., Папа Франциск призначив владику Бориса Ґудзяка Архиєпископом-Митрополитом Філадельфійським УГКЦ в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.

“У понеділок, 18 лютого 2019 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив владику Бориса Ґудзяка Архиєпископом-Митрополитом Філадельфійським УГКЦ в США, перенісши його з Паризької єпархії святого Володимира Великого. Водночас, Святіший Отець призначив Апостольським Адміністратором вакантного осідку Паризької єпархії святого Володимира владику Гліба Лончину, який очолює Єпархію Пресвятої Родини з осідком в Лондоні”, — повідомляє видання.

Нагадаємо, відбулася зустріч ієрархів Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви Канади з Предстоятелем Православної Церкви України Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та Езархомом Вселенського Патріархату в Україні архімандритом Михаїлом (Аніщенком).

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