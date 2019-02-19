Митрополию УГКЦ в США возглавит владыка Борис Гудзяк

"В понедельник, 18 Февраля 2019 года, в Ватикане сообщено о том, что Папа Франциск назначил владыку Бориса Гудзяка Архиепископом-Митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США, перенеся его с Парижской епархии святого Владимира Великого. В то же время, Святейший Отец назначил Апостольским Администратором вакантного резиденции Парижской епархии святого Владимира владыку Глеба Лончину, который возглавляет Епархию Пресвятой Семьи с центром в Лондоне", - сообщает издание.

Напомним, состоялась встреча иерархов Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви Канады с Предстоятелем Православной Церкви Украины Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и Езархомом Вселенского Патриархата в Украине архимандритом Михаилом (Анищенко).



