Митрополию УГКЦ в США возглавит владыка Борис Гудзяк

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58502 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124624 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126340 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127391 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124003 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157167 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117723 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Митрополию УГКЦ в США возглавит владыка Борис Гудзяк

Митрополию УГКЦ в США возглавит владыка Борис Гудзяк

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В понедельник, 18 февраля 2019, Папа Франциск назначил владыку Бориса Гудзяка Архиепископом-Митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.

"В понедельник, 18 Февраля 2019 года, в Ватикане сообщено о том, что Папа Франциск назначил владыку Бориса Гудзяка Архиепископом-Митрополитом Филадельфийским УГКЦ в США, перенеся его с Парижской епархии святого Владимира Великого. В то же время, Святейший Отец назначил Апостольским Администратором вакантного резиденции Парижской епархии святого Владимира владыку Глеба Лончину, который возглавляет Епархию Пресвятой Семьи с центром в Лондоне", - сообщает издание.

Напомним, состоялась встреча иерархов Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви Канады с Предстоятелем Православной Церкви Украины Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и Езархомом Вселенского Патриархата в Украине архимандритом Михаилом (Анищенко).

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