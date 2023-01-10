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Митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП піде під суд - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Перед судом постане митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП), повідомили у Службі безпеки України, пише УНН.

Митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП піде під суд - СБУ

Цитата

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили у СБУ.

Деталі

За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Як свідчать матеріали слідства, вказує СБУ, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій; прокремлівські агітки та літературу. Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині у листопаді.

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