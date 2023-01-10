Митрополит Винницкой епархии УПЦ МП пойдет под суд - СБУ

Цитата

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ (МП) в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в СБУ.

Детали

По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

Как свидетельствуют материалы следствия, указывает СБУ, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий; прокремлевские агитки и литературу. Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:



ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);



ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);



ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);



ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).



Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области в ноябре.