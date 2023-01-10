Митрополит Винницкой епархии УПЦ МП пойдет под суд - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Перед судом предстанет митрополит Винницкой епархии УПЦ (МП), сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.
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"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины главы епархии УПЦ (МП) в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в СБУ.
Детали
По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.
Как свидетельствуют материалы следствия, указывает СБУ, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.
Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.
Во время обысков по месту его жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий; прокремлевские агитки и литературу. Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.
Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
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- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
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- ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
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- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
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Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области в ноябре.