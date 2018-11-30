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Митрополит Павло запідозрив, що СБУ шукає у господарстві корів-терористок

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки у господарстві, де тримають велику рогату худобу.
Про це під час брифінгу заявив митрополит УПЦ МП Павло (Лебедь), передає кореспондент УНН.

“Мене дивує інша справа — роблять обшуки по такій статті. Чому йти в господарство? Що, корови-терористки, вівці? Я не проти — хай шукають”, — заявив Лебедь.

Він додав, що це господарство існує майже 20 років, “мною взято з розвалин — там вже була прокуратура Бориспільського району”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В УПЦ МП підтвердили факт обшуків з боку СБУ

“На сьогоднішній день, монастир, який має 250 осіб братії, за ті мізерні копійки, які є у Лаври, за свічки або записки, ми не проживемо”, — резюмував Лебедь.

Нагадаємо, СБУ прийшло з обшуками у Лавру і помешкання митрополита Павла.

Як повідомляв УНН, за інформацією свідків, обшуки проходять вдома у настоятеля Павла та також у самій Лаврі.

Українські Національні Новини

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