Митрополит Павел заподозрил, что СБУ ищет в хозяйстве коров-террористок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в хозяйстве, где держат крупный рогатый скот.
Об этом во время брифинга заявил митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), передает корреспондент УНН.
"Меня удивляет другое дело - делают обыски по такой статье. Почему идти в хозяйство? Что, коровы-террористки, овцы? Я не против - пусть ищут", - заявил Лебедь.
Он добавил, что это хозяйство существует почти 20 лет, "мною взято из развалин - там уже была прокуратура Бориспольского района".
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"На сегодняшний день, монастырь, имеющий 250 человек братии, за те жалкие копейки, которые есть у Лавры, за свечи или записки, мы не проживем", - резюмировал Лебедь.
Напомним, СБУ пришло с обысками в Лавру и помещения митрополита Павла.
Как сообщал УНН, по информации свидетелей, обыски проходят дома у настоятеля Павла и также в самой Лавре.