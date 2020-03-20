Митники розповіли, як скористатись визнанням карантину форс-мажорними обставинами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Київська митниця Держмитслужби дала роз’яснення щодо визнання карантину форс-мажорними обставинами та про те, яким документом це підтвердити на митниці, передає УНН з посиланням на пресслужбу митниці.
“У зв’язку з поширенням на території України коронавірусної інфекції, на державному рівні визнано введення карантину форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили)”, а саме, визначення форс — мажорних обставин, зазначених у частині другій статті 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” доповнено словами “карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України”, — йдеться в повідомленні.
У митниці підкреслили, що підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань на території України залишається винятково Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною ТПП.
“Київська митниця визнаватиме як підтвердження для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань на території України лише такий Сертифікат. Для отримання Сертифікату слід звернутися з заявою до ТПП”, — підкреслили у митниці.
У заяві варто зазначити, які саме зобов’язання не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин; конкретні форс-мажорні обставини, на які посилається заявник з посиланням і наданням доказів таких обставин; початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.
Як повідомляв УНН, всі підрозділи Київської митниці Держмитслужби продовжать працювати. Водночас митниця переходить в онлайн-режим.