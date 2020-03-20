Таможенники рассказали, как воспользоваться признанием карантина форс-мажорными обстоятельствами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевская таможня Гостаможслужбы дала разъяснения о признании карантина форс-мажорными обстоятельствами и о том, каким документом это подтвердить на таможне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу таможни.
"В связи с распространением на территории Украины коронавирусной инфекции, на государственном уровне признано введение карантина форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы)", а именно, определение форс - мажорных обстоятельств, указанных в части второй статьи 14-1 Закона Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине" дополнен словами "карантина, установленного Кабинетом Министров Украины", - говорится в сообщении.
В таможне отметили, что основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств на территории Украины остается исключительно Сертификат о форс-мажорных обстоятельствах (обстоятельства непреодолимой силы), выданный Торгово-промышленной палатой Украины или уполномоченной им региональной ТПП.
"Киевская таможня признает как подтверждение для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств на территории Украины только такой Сертификат. Для получения Сертификата необходимо обратиться с заявлением в ТПП", - подчеркнули в таможне.
В заявлении следует указать, какие именно обязательства не могут быть выполнены в установленный срок вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств; конкретные форс-мажорные обстоятельства, на которые ссылается заявитель со ссылкой и предоставлением доказательств таких обстоятельств; начало их возникновения и срок действия, и другие необходимые сведения.
Как сообщал УНН, все подразделения Киевской таможни Гостаможслужбы продолжат работать. В то же время таможня переходит в онлайн-режим.