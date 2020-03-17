Поширення COVID-19: Київська митниця Держмитслужби переходить в онлайн-режим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Всі підрозділи Київської митниці Держмитслужби продовжать працювати. Водночас митниця переходить в онлайн-режим. Відповідне повідомлення оприлюднено на Facebook-сторінці митної служби, передає УНН.
"Всі підрозділи Київської митниці Держмитслужби продовжать працювати. Разом з тим, з 18.03.2020, враховуючи вимогу сьогодення та дотримуючись державницької позиції щодо вжиття заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, Київська митниця Держмитслужби переходить в онлайн-режим", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, тимчасово припиняється особистий прийом громадян керівництвом митниці.
Крім того, обмежується доступ в адміністративні будівлі Київської митниці Держмитслужби, розташовані в Києві, в аерорпорту "Бориспіль", у Житомирі та Черкасах.
Повідомляється також, що приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто чи за дорученням, здійснюватиметься лише через спеціальну скриньку, встановлену на КПП-1 у Києві.
Натомість, у митниці пропонують для офіційного листування з митницею за можливості використовувати електронну скриньку [email protected], при оформленні листів дотримуючись тих же вимог, що й при звичайному листуванні, а також звертатись за телефонами Київської митниці Держмитслужби.
Як повідомляв УНН, напередодні голова Державної митної служби Максим Нефьодов попередив про можливість змін ситуації з роботою на деяких пунктах пропуску через кордон України.