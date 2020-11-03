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Мітинг на підтримку закону про мову під КСУ: у поліції повідомили про обстановку

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Наразі під час мітингу на підтримку мовного закону під Конституційним судом України все спокійно, затриманих немає. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві Христина Кір'якова.

На запитання, чи є затримані під час мітингу під КСУ, Кір'якова відповіла: "На даний момент немає, все спокійно. Правоохоронці охороняють громадський порядок".

Так, під Конституційним судом України зібрався мітинг на підтримку мовного закону.

Як повідомлялося, Конституційний суд України у вівторок, 3 листопада, у закритому режимі планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначимо, що розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Як повідомлялося, автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що “ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності”.

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