Митинг в поддержку закона о языке под КСУ: в полиции сообщили об обстановке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сейчас во время митинга в поддержку языкового закона под Конституционным судом Украины все спокойно, задержанных нет. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Кристина Кирьякова.
На вопрос, есть ли задержанные во время митинга под КСУ, Кирьякова ответила: "На данный момент нет, все спокойно. Правоохранители охраняют общественный порядок".
Так, под Конституционным судом Украины собрался митинг в поддержку языкового закона.
Как сообщалось, Конституционный суд Украины во вторник, 3 ноября, в закрытом режиме планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Напомним, Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Отметим, что рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.
Как сообщалось, авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.
Также субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".