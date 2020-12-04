Мітинг ФОПів під Радою: наразі затриманих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Наразі під час акція протесту "SaveФОП" під Верховною Радою затриманих немає. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
"Наразі затриманих немає", - сказала Тищенко.
Нагадаємо, поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці на тлі акції "SaveФОП", яка проходить під стінами парламенту.
Так, вулицю Грушевського вже перекрито. 4 грудня люди зійшлися на анонсовану акцію протесту під стінами ВР "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.