Мітинг ФОПів під Радою: наразі затриманих немає

"Наразі затриманих немає", - сказала Тищенко.

Нагадаємо, поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці на тлі акції "SaveФОП", яка проходить під стінами парламенту.

Так, вулицю Грушевського вже перекрито. 4 грудня люди зійшлися на анонсовану акцію протесту під стінами ВР "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.