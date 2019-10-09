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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Місцеві бюджети цього року сягнули 200 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. За три квартали цього року місцеві бюджети становили 199,6 млрд грн, що на 19% більше у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій України.

Місцеві бюджети цього року сягнули 200 млрд грн

"Власні доходи місцевих бюджетів України сьогодні майже втричі перевищують їхні доходи за весь 2014 рік, який був роком підготовки законодавчої основи для проведення фінансової децентралізації. За три квартали цього року місцеві бюджети становили 199,6 млрд грн, це на 32 млрд грн більше, якщо порівнювати з аналогічним показником минулого року", - вказали у міністерстві.

Найбільшим бюджетоутворюючим податком для громад, як повідомляється, є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За українським законодавством це загальнодержавний податок, однак, виходячи з потреби розвитку сільських і міських громад і стимулювання їх добровільного об’єднання, 60% ПДФО держава залишає на рівні місцевих бюджетів – ОТГ, райони, міста обласного значення. Загалом за три квартали цього року місцеві бюджети поповнилися на 119, 3 млрд грн саме за рахунок ПДФО. Зростання становило 21,2 млрд грн у порівнянні з минулорічним періодом.

Плати за землю надійшло 25 млрд грн, що на 4,5 млрд грн більше від аналогічного періоду минулого року.

Фактичні надходження єдиного податку становили 24,6 млрд грн. Ріст - 4,5 млрд грн.

Надходження податку на нерухоме майно становили 3,7 млрд грн, приріст надходжень становить +34,5%.

Нагадаємо, за дев'ять місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали на 18,6% більше податків.

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