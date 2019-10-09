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Местные бюджеты в этом году достигли 200 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. За три квартала этого года местные бюджеты составили 199,6 млрд грн, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий Украины.

Местные бюджеты в этом году достигли 200 млрд грн

"Собственные доходы местных бюджетов Украины сегодня почти втрое превышают их доходы за весь 2014 год, который был годом подготовки законодательной основы для проведения финансовой децентрализации. За три квартала этого года местные бюджеты составили 199,6 млрд грн, это на 32 млрд грн больше, если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года", - указали в министерстве.

Наибольшим бюджетообразующим налогом для общин, как сообщается, является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По украинскому законодательству это общегосударственный налог, однако, исходя из потребности развития сельских и городских общин и стимулирования их добровольного объединения, 60% НДФЛ государство оставляет на уровне местных бюджетов - ОТО, районы, города областного значения. Всего за три квартала этого года местные бюджеты пополнились на 119,3 млрд грн именно за счет НДФЛ. Рост составил 21,2 млрд грн по сравнению с прошлогодним периодом.

Платы за землю поступило 25 млрд грн, что на 4,5 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

Фактические поступления единого налога составили 24,6 млрд грн. Рост - 4,5 млрд грн.

Поступления налога на недвижимое имущество составили 3,7 млрд грн, прирост поступлений составляет +34,5%.

Напомним, за девять месяцев в бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов.

Украинские Национальные Новости

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