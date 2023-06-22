Місцеперебування українських військовополонених в Угорщині відоме, але вони фактично в ізоляції - Омбудсмен

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"Перш за все працюють наші дипломати, ми дійсно намагаємося встановити контакт з 8 колишніми військовополоненими, громадянами України. Ми знаємо, де вони знаходяться, ми не розуміємо позицію Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично, вони знаходяться в ізоляції, у них обмежене коло спілкування, у них забрали мобільні телефони, які їм дали, щоб вони поспілкувалися з родичами, ми знаємо, що до деяких приїхали родичі. Знову ж таки, як відбувалось спілкування, скільки воно тривало, деталі - нам не відомо. І знову ж таки, нам невідомо, чому ці громадяни України, знаходячись на території Угорщини, фактично перебувають у такому ж становищі, як і військовополонені", - сказав Лубінець.

Нагадаємо

З Угорщини вдалося вивезти трьох з 11 українських військовополонених. Вони перебувають в Україні.