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Місцеперебування українських військовополонених в Угорщині відоме, але вони фактично в ізоляції - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 739269 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Місцеперебування українських військовополонених в Угорщині українській стороні відоме, але наших дипломатів до них досі не допускають. Про це повідомив у четвер Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, пише УНН.

Місцеперебування українських військовополонених в Угорщині відоме, але вони фактично в ізоляції - Омбудсмен

Цитата

"Перш за все працюють наші дипломати, ми дійсно намагаємося встановити контакт з 8 колишніми військовополоненими, громадянами України. Ми знаємо, де вони знаходяться, ми не розуміємо позицію Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично, вони знаходяться в ізоляції, у них обмежене коло спілкування, у них забрали мобільні телефони, які їм дали, щоб вони поспілкувалися з родичами, ми знаємо, що до деяких приїхали родичі. Знову ж таки, як відбувалось спілкування, скільки воно тривало, деталі - нам не відомо. І знову ж таки, нам невідомо, чому ці громадяни України, знаходячись на території Угорщини, фактично перебувають у такому ж становищі, як і військовополонені", - сказав Лубінець.

Нагадаємо

З Угорщини вдалося вивезти трьох з 11 українських військовополонених. Вони перебувають в Україні.

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