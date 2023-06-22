Местонахождение украинских военнопленных в Венгрии известно, но они фактически в изоляции - Омбудсмен

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"Прежде всего работают наши дипломаты, мы действительно пытаемся установить контакт с 8 бывшими военнопленными, гражданами Украины. Мы знаем, где они находятся, мы не понимаем позицию Венгрии, почему до сих пор наших дипломатов к ним не допустили. Фактически, они находятся в изоляции, у них ограничен круг общения, у них забрали мобильные телефоны, которые им дали, чтобы они пообщались с родственниками, мы знаем, что к некоторым приехали родственники. Опять же, как происходило общение, сколько оно длилось, детали - нам не известно. И опять же, нам неизвестно, почему эти граждане Украины, находясь на территории Венгрии, фактически находятся в таком же положении, как и военнопленные", - сказал Лубинец.

Напомним

Из Венгрии удалось вывезти троих из 11 украинских военнопленных. Они находятся в Украине.