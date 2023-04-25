Мисткиня створює містичні інсталяції зі світлом посеред віддалених пейзажів

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Містичні освітлені інсталяції норвезької мисткині Руне Гунеріуссен, сховані в лісах і вздовж узбережжя, ніби спонтанно з’являються з ландшафту. Лампи, блоки та деревина складають низку витончених скульптурних робіт, які вона ретельно розташовує серед дерев, уздовж обривів і на піску, повідомляє Colossal, пише УНН

Деталі

Гунеріуссен, як повідомляється, цікавить процес, який досліджує зв’язки між об’єктами, місцем розташування, наративом і часом створення твору.

Оскільки навколишнє середовище дедалі більше змінюється через наслідки кліматичної кризи, спостереження Гунеріуссен поступово змінили те, як вона втілює ці взаємозв’язки у своїй практиці. Вона все частіше використовує строгі геометричні форми, що нагадують висотні будинки або офісне освітлення.

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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