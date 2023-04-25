Художница создает мистические инсталляции со светом посреди отдаленных пейзажей

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мистические освещенные инсталляции норвежской художницы Руне Гунериуссен, спрятанные в лесах и вдоль побережья, будто спонтанно появляются из ландшафта. Лампы, блоки и древесина составляют ряд изящных скульптурных работ, которые она тщательно располагает среди деревьев, вдоль обрывов и на песке, сообщает Colossal, пишет УНН

Детали

Гунериуссен, как сообщается, интересует процесс, исследующий связи между объектами, местоположением, нарративом и временем создания произведения.

Поскольку окружающая среда все больше меняется из-за последствий климатического кризиса, наблюдения Гунериуссен постепенно изменили то, как она воплощает эти взаимосвязи в своей практике. Она все чаще использует строгие геометрические формы, напоминающие высотные дома или офисное освещение.

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

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