Художница создает мистические инсталляции со светом посреди отдаленных пейзажей

Детали

Гунериуссен, как сообщается, интересует процесс, исследующий связи между объектами, местоположением, нарративом и временем создания произведения.

Поскольку окружающая среда все больше меняется из-за последствий климатического кризиса, наблюдения Гунериуссен постепенно изменили то, как она воплощает эти взаимосвязи в своей практике. Она все чаще использует строгие геометрические формы, напоминающие высотные дома или офисное освещение.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rune Guneriussen (@runeguneriussen)