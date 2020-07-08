"Мистецтво пити" або чому так важлива форма келиха

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Щоб долучитися до закритої спільноти гурманів, потрібно вибирати не тільки правильний алкогольний напій, а й відповідний посуд. Злочинно розпивати витриманий коньяк в звичайних стопках, кажуть експерти і цінителі напою. Про призначення келихів для коньяку і їх основні види - в матеріалі УНН.

Види келихів для коньяку

Сніфтер

Класичні коньячні келихи мають назву сніфтер, що в перекладі з англійської мови означає "нюхати".

Даний вид келиха має кулясту форму, плавно звужується догори, утворюючи вузьку горловину. Зміцнюється ємність на коротенькій тендітній ніжці, що дозволяє миттєво передавати вмісту тепло долонь дегустатора.

Обсяг сніфтер варіюється від 70 до 700 мілілітрів. Однак можна зустріти і більш місткі сувенірні або авторські моделі.

Згідно з традиційними канонами правильного вживання коньяку сніфтер заповнюється не більше, ніж на третину, найчастіше на чверть. Сніфтер ідеальний для неквапливих і невимушених бесід біля каміна, під легкі звуки тихої ненав'язливої музики в колі добрих знайомих.

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Тюльпани

Форма чарки-тюльпана для коньяку відповідає своїй назві - вона нагадує квітковий бутон. Доповнює тюльпан тонка висока ніжка, що нагадує стебло квітки. Цікаво, що жителі Франції (батьківщина коньяку) вважають кращими за класичний сніфтер саме тюльпани. Ємність вишуканої форми використовують для вживання молодих коньяків, витриманих від трьох до п'яти років.

Високі стінки тюльпанів зі дещо розширеною шийкою допомагають трохи "розійтися" спиртовим парам і стати напою трохи ніжнішим і м'якшим.

Довга ніжка коньячного фужера дає можливість насолодитися спиртним, не збільшуючи його температуру. Деякі поціновувачі елітного коньяку стверджують, що непрогрітий долонями алкоголь пити приємніше і легше.

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Wobble glass

Воббл - це аналог сніфтера, проте в порівнянні з останнім його пропорції більші.

Перше, що кидається в очі, - це повна відсутність ніжки - замість неї знаходиться гострий конусоподібний виступ, що робить положення келиха нестабільним - він може лише лежати і перекочуватися.

Основна функція воббла - граціозно перекочуючись на столі, перемішувати вміст. У процесі обертання всі прошарки напою активно змішуються з повітрям, внаслідок чого аромат спиртного розкривається сповна, що дає можливість оцінити абсолютно всі його тонкощі і нюанси.

Pipe snifters

Келих з трубкою є унікальною посудиною, що дуже популярна серед поціновувачів розкоші і естетів. Він дозволяє насолоджуватися церемонією дегустації, потягуючи вміст з дна посудини. Експерти стверджують, що подібна можливість дозволяє чітко розділити смакові і ароматичні відчуття.

Професійні дегустатори запевняють, що пиття коньяку з подібної єсності надає дегустації ще більше вишуканості, пікантності і урочистості, які неможливо відчути з іншими келихами.

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Чарка-крапля

Подача витриманого алкоголю в таких бокалах зустрічається дуже рідко. Вони являють собою крихітні сніфтери, об'ємом не більше 50 мілілітрів.

Виготовляються такі келихи переважно з кришталю. Заповнюються вони буквально декількома краплями золотистого еліксиру.

Нагадаємо, раніше соціологи розповіли, який саме коньяк найбільше п'ють українці.

Так, у ТОП-5 найбільш уживаних брендів увійшли "Шустов", "Ужгородський", "Коктебель", "Таврія" і "Шабо".

Також нагадаємо, що з початку поточного року, українські підприємці стали виробляти більше горілки та коньяку.

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