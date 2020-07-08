"Искусство пить" или почему так важна форма бокала

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Чтобы приобщиться к закрытому обществу гурманов, нужно выбирать не только правильный алкогольный напиток, но и подходящую питейную посуду. Преступно распивать выдержанный коньяк в обычных стопках, говорят эксперты и ценители напитка. О предназначении бокалов для коньяка и их основных видах - в материале УНН.

Виды бокалов для коньяка

Снифтер

Классические коньячные бокалы имеют название снифтер, что в переводе с английского языка означает "нюхать".

Данный вид бокала обладает шарообразной формой, плавно сужающейся кверху, образуя узкую горловину. Укрепляется емкость на коротенькой хрупкой ножке, позволяющей мгновенно передавать содержимому тепло ладоней дегустатора.

Объем снифтера варьируется от 70 до 700 миллилитров. Однако можно встретить и более вместительные сувенирные или авторские модели.

Согласно традиционным канонам правильного употребления коньяка снифтер заполняется горячительным не более, чем на треть, чаще всего на четверть. Снифтеры идеальны для неторопливых и непринужденных бесед у камина, под легкие звуки негромкой ненавязчивой музыки в кругу хороших знакомых.

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Тюльпаны

Форма рюмки-тюльпана для коньяка соответствует своему названию – она напоминает цветочный бутон. Дополняет тюльпан тонкая высокая ножка, напоминающая стебель цветка. Приметно, что жители Франции (родина коньяка) предпочитают классическим снифтерам именно тюльпаны. Сосуды изысканной формы используют для употребления молодых коньяков, выдержанных от трех до пяти лет.

Высокие стенки тюльпанов со слегка расширяющимся горлышком помогают немного "разойтись" спиртовым парам и стать горячительному немного нежнее и мягче.

Длинная ножка коньячного фужера дает возможность насладиться спиртным, не увеличивая его температуру. Некоторые ценители элитного коньяка утверждают, что непрогретый ладонями алкоголь пить приятнее и легче.

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Wobble glass

Воббл - это аналог снифтера, однако по сравнению с последним его пропорции более крупные.

Первое, что бросается в глаза, – это полное отсутствие ножки – вместо нее находится остроконечный конусный выступ, что делает положение бокала нестабильным – он может лишь лежать и перекатываться.

Основная функция воббла – грациозно перекатываясь на столе, перемешивать содержимое. В процессе вращения все слои горячительного активно смешиваются с воздухом, в результате чего аромат спиртного раскрывается сполна, что дает возможность оценить абсолютно все его тонкости и нюансы.

Pipe snifters

Бокал с трубкой является уникальным сосудом, который очень популярен среди ценителей роскоши и эстетов. Он позволяет наслаждаться церемонией дегустации, потягивая содержимое со дна сосуда. Эксперты утверждают, что подобная возможность позволяет четко разделить вкусовые и ароматические ощущения.

Профессиональные дегустаторы уверяют, что поглощение коньяка из подобного сосуда придает дегустации еще больше изысканности, пикантности и торжественности, которые невозможно прочувствовать с другими бокалами.

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Рюмка-капля

Подача выдержанного алкоголя в таких бокалах встречается очень редко. Они представляют из себя крошечные снифтеры, объемом не более 50 миллилитров.

Изготавливаются такие бокалы преимущественно из хрусталя. Заполняются они буквально несколькими каплями золотистого эликсира.

Напомним, ранее социологи рассказали, какой именно коньяк больше всего пьют украинцы.

Так, ТОП-5 наиболее употребляемых брендов вошли “Шустов”, “Ужгородский”, “Коктебель”, “Таврия” и “Шабо”.

Также напомним, что с начала текущего года, украинские предприниматели стали производить больше водки и коньяка.

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