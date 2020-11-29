Місія ОБСЄ виявила рух трьох вантажних поїздів у прикордонні ОРДЛО з Росією

“Увечері 26 листопада безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував 3 потяги поряд із неконтрольованими урядові прикордонними районами в Донецькій і Луганській областях. О 21:43 приблизно за 2,5 км на північний захід від населеного пункту Квашине (непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Донецька) й орієнтовно за 10 км на північний захід від кордону з Російською Федерацією цей БПЛА виявив потяг у складі здвоєного дизельного локомотива та 50 порожніх вагонів для вугілля, що рухався на північний захід із напрямку від кордону. О 21:44 цей потяг проїхав повз інший локомотив (для перевезення потягів, якими транспортують вугілля) без вагонів, що рухався на південний схід у напрямку кордону з Російською Федерацією”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший потяг продовжив рух на північний захід, о 22:22 зупинився на залізничній станції в населеному пункті Іловайськ, який також непідконтрольний уряду і розташований за 30 км на південний схід від Донецька.

“О 23:51 приблизно за 8,5 км на східно-південний схід від населеного пункту Вознесенівка (колишній Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) цей БПЛА виявив потяг (за оцінкою, у складі дизельного локомотива та невстановленої кількості вагонів), який рухався на південний схід у напрямку кордону та виїхав за межі України о 00:01 27 листопада”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна роз’яснила ОБСЄ ситуацію щодо травмованих цивільних на Донбасі.