Миссия ОБСЕ обнаружила движение трех грузовых поездов в пограничье ОРДЛО с Россией

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 3 поезда в неподконтрольных правительству приграничных районах в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ОБСЕ.

"Вечером 26 ноября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 состава возле неподконтрольных правительству приграничных районов в Донецкой и Луганской областях. В 21:43 примерно в 2,5 км к северо-западу от н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка) и приблизительно в 10 км к северо-западу от границы с Российской Федерацией этот БПЛА обнаружил состав, состоявший из сдвоенного дизельного локомотива и 50 пустых вагонов для угля, который двигался на северо-запад со стороны границы. В 21:44 этот состав проехал мимо другого локомотива (для перевозки составов, которыми транспортируют уголь) без вагонов, который двигался на юго-восток в направлении границы с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый состав продолжил движение на северо-запад, в 22:22 остановился на железнодорожной станции в населенном пункте Иловайск, который также неподконтрольный правительству и расположен в 30 км к юго-востоку от Донецка.

"В 23:51 примерно в 8,5 км к востоко-юго-востоку от н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) этот БПЛА обнаружил состав (по оценке, состоявший из дизельного локомотива и неустановленного количества вагонов), двигавшийся на юго-восток в направлении границы и выехавший за пределы Украины в 00:01 27 ноября", - указано в сообщении.

Напомним, Украина разъяснила ОБСЕ ситуацию по травмированным гражданским на Донбассе.

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