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“Спеціальна моніторингова місія є не тільки найбільшою та найвищою операцією ОБСЄ, але й однією з її найважливіших. З 2014 року доручено безперебійно спостерігати за ситуацією в Україні та звітувати про неї, вона стала безцінним інструментом для документування порушень режиму припинення вогню, надання важливих даних політикам та сприяння діалогу між воюючими сторонами”, — сказав Де Ріддер.

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За останні кілька днів, за даними СММ, його діяльність обмежувалася різними способами, включаючи блокпости та блокади баз передового патрулювання.

Після закриття Місії спостерігачів ОБСЄ на російських блокпостах Гуково та Донецьк на російсько-українському кордоні наприкінці вересня СММ стала останнім інструментом ОБСЄ, який забезпечив деяку прозорість у семирічному конфлікті, який залишився загинуло понад 14 тисяч.

Як сьогодні підкреслив спеціальний представник Де Ріддер, обмеження щодо працівників SMM ще більше обмежують прозорість та підривають довіру.

Нагадаємо

Суд взяв під варту бойовика, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної “ЛНР” Андрія Косяка в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) є “віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації”.