Миссия ОБСЕ не соглашается с блокировкой ее работы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения, вызывает тревогу, что, по словам специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам Восточной Европы Даниэлы где Риддер (Германия). Ограничение сегодня должно быть отменено, пишет УНН со ссылкой на аяву спецпредставителя ОБСЕ.
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“Специальная мониторинговая миссия является не только крупнейшей и самой операцией ОБСЕ, но и одной из ее важнейших. С 2014 года поручено бесперебойно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться о ней, она стала бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и содействие диалогу между воюющими сторонами”, - сказал Де Риддер.
Детали
За последние несколько дней, по данным СММ, его деятельность ограничивалась различными способами, включая блокпосты и блокады баз передового патрулирования.
После закрытия Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских блокпостах Гуково и Донецк на российско-украинской границе в конце сентября СММ стала последним инструментом ОБСЕ, который обеспечил некоторую прозрачность в семилетнем конфликте, который остался погибло более 14 000.
Как сегодня подчеркнул специальный представитель Где Риддер, ограничения в отношении сотрудников SMM еще больше ограничивают прозрачность и подрывают доверие.
Напомним
Суд взял под стражу боевика , через которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.
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