Миротворча місія під керівництвом НАТО готова втрутитися у Косово - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Миротворча місія під керівництвом НАТО в Косово готова втрутитися у разі потреби, заявив у середу генеральний секретар Єнс Столтенберг президенту Сербії Олександру Вучичу, інформує УНН.
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"Ми мали телефонну розмову, під час якої обговорили напруженість у північному Косово", - написав Столтенберг у Twitter.
"KFOR готові втрутитися, якщо стабільність буде поставлена під загрозу, виходячи з мандата ООН", - додав Столтенберг.
Деталі
Він закликав усі сторони "конструктивно брати участь у діалозі за посередництва ЄС та вирішувати розбіжності дипломатичним шляхом".
У вівторок Столтенберг зателефонував до прем'єр-міністра Албанії Альбіна Курті і передав аналогічне повідомлення.
Що передувало
Напруженість зросла в неділю напередодні нового косовського закону, який має набути чинності 1 серпня та зобов'язує всіх, включаючи сербів, які проживають у Косові, мати косовське посвідчення особи та номерний знак.
Косово відклало на місяць запровадження нових прикордонних правил.
Міжнародна миротворча місія KFOR діє у Косові з 1999 року.
Доповнення
Косово проголосило свою незалежність від Сербії у 2008 році, і більшість держав-членів ООН, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину, визнали його як автономну країну.
Після напруженості на кордоні дипломатична служба ЄС у понеділок запропонувала обом сторонам провести переговори у Брюсселі, щоб вирішити суперечку та запобігти новим.
Започаткований у 2011 році діалог Белград-Пріштіна під керівництвом ЄС спрямований на нормалізацію відносин між двома балканськими країнами та пошук взаємоприйнятного вирішення спорів у рамках юридично зобов'язувальної угоди.