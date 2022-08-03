Миротворческая миссия под руководством НАТО готова вмешаться в Косово - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово готова вмешаться в случае необходимости, заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг президенту Сербии Александру Вучичу, информирует УНН.
Цитата
"У нас был телефонный разговор, во время которого обсудили напряженность в северном Косово", - написал Столтенберг в Twitter.
"KFOR готовы вмешаться, если стабильность будет поставлена под угрозу исходя из мандата ООН", - добавил Столтенберг.
Детали
Он призвал все стороны "конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия по дипломатическому пути".
Во вторник Столтенберг позвонил по телефону к премьер-министру Албании Альбину Курти и передал аналогичное сообщение.
Что предшествовало
Напряженность выросла в воскресенье в канун нового косовского закона, который должен был вступить в силу 1 августа и обязывает всех, включая сербов, проживающих в Косово, иметь косовское удостоверение личности и номерной знак.
Косово отложило на месяц введение новых пограничных правил.
Международная миротворческая миссия KFOR действует в Косово с 1999 года.
Дополнение
Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году, и большинство государств-членов ООН, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Турцию, признали его как автономную страну.
После напряженности на границе дипломатическая служба ЕС в понедельник предложила обеим сторонам провести переговоры в Брюсселе, чтобы разрешить спор и предотвратить новые.
Начавшийся в 2011 году диалог Белград-Приштина под руководством ЕС направлен на нормализацию отношений между двумя балканскими странами и поиск взаимоприемлемого разрешения споров в рамках юридически обязывающего соглашения.