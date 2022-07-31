В Сербії кажуть, що їх армія "жодним чином не заходила на територію Косово"

Цитата

"Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно пускає в ефір і яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних веб-сайтах, і в якій стверджується, що нібито були якісь конфлікти між сербською армією та так званою "поліцією Косова", Міністерство оборони повідомляє, що армія "На даний момент Сербія не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії (прийнята у Сербії назва Косово)", - йдеться в заяві сербського Міноборони.

Доповнення

Як повідомлялося, на кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ пишуть, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово. Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заговорив про "денацифікацію Балкан".