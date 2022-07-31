В Сербии говорят, что их армия "никаким образом не заходила на территорию Косово"

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"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины намеренно пускает в эфир и которая распространяется через фейковые учетные записи в социальных сетях и на определенных веб-сайтах, и в которой утверждается, что якобы были какие-то конфликты между сербской армией и так называемой "полицией Косово", Министерство обороны сообщает, что армия "На данный момент Сербия не пересекала административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии (принято в Сербии название Косово)", - говорится в заявлении сербского Минобороны.

Дополнение

Как сообщалось, на границе Сербии и Косово происходят вооруженные стычки. Около 17:30 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги. СМИ пишут, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово. Топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заговорил о "денацификации Балкан".