Мін'юст вирішив закрити вісім колоній
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністерство юстиції України вирішило закрити вісім установ виконання покарань. Ув’язнених переведуть до інших колоній, а звільненому персоналу запропонують нову роботу. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
"6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було прийнято рішення про оптимізацію наступних установ: це Ковельська виховна колонія, Черкаська виправна колонія №62, Дергачівська виправна колонія №109, Жовтоводська виправна колонія №26, Ігренський виправний центр №133, Чорноморська виправна колонія №74, Ширяївський виправний центр №111 та Устинівський виправний центр №37", - сказала Висоцька.
За її словами, також розроблений план заходів, які відбуватимуться після прийнятого рішення.
Так, засуджених перемістять до інших установ виконання покарань з кращими умовами утримання, а персонал звільнять та запропонують роботу у найближчих установах або міжрегіональних установах Мін'юсту.
"Це дозволить оптимізувати систему, зменшити поточні та капітальні видатки на утримання великої системи карально-виконавчої служби", - розповіла Висоцька.
Окрім того, вона зазначила, що майнові комплекси установ виконання покарань, які закривають, запропонують інвесторам для того, щоб покращувати інфраструктуру, зокрема ремонтувати або будувати нові слідчі ізолятори.
Нагадаємо, за платні камери у восьми СІЗО арештанти "виклали" вже майже 209 тис. грн.